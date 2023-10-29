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Россиянам напомнили о необходимости оплатить важные налоги до 1 декабря

В «Опоре России» назвали три налога, которые нужно оплатить до 1 декабря

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Председатель комитета по налогам московского городского отделения «Опоры России» Павел Зюков рассказал, что 1 декабря истекает срок оплаты трех важных налогов, взимаемых с физических лиц, — земельного, транспортного и имущественного. Его слова передает RT.

Специалист уточнил, что земельный налог должны платить собственники земельных участков, к которым в числе прочих относятся граждане, имеющие землю для ведения подсобного хозяйства. По словам Зюкова, ставка налога составляет 0,3% от кадастровой стоимости, однако региональные власти имеют право ее снижать.

Председатель комитета добавил, что такая ставка применяется для земель под жилищным фондом, сельскохозяйственных, а также для земель дачных товариществ. Во всех остальных случаях налог составляет 1,5% от кадастровой стоимости, указал он.

Говоря о транспортном налоге, эксперт отметил, что единой ставки не существует. Он напомнил, что в каждом субъекте России действуют свои ставки данного налога, однако в большинстве случаев они не могут отличаться от установленных в Налоговом кодексе ставок более чем в 10 раз.

По словам Зюкова, ставка зависит от типа транспортного средства, его стоимости, а также мощности мотора. Он добавил, что от уплаты этого налога освобождены водители, имеющие автотранспорт мощностью до 70 л. с., инвалиды, получившие автомобили через органы соцзащиты, инвалиды первой и второй групп, а также ряд других категорий льготников.

«Имущественный налог — это налог, уплачиваемый с принадлежащей гражданину недвижимости. Базой для его расчета является кадастровая оценка, которую можно посмотреть на сайте Росреестра», — сказал эксперт.

До этого декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов заявлял, что необходимость заплатить налог на вклады за 2023 год возникнет у тех налогоплательщиков, кто получил по всем банковским счетам доход суммарно более 130 тысяч рублей.

Ранее россиянам рассказали о самом эффективном способе накопления денег.

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