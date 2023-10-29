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Разрушившая семью миллионера украинка развелась с мужем

Украинка Полончук, разрушившая брак британского миллионера, развелась с мужем

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Michael Kuenne/Global Look Press

Украинка Мария Полончук, разрушившая брак британского миллионера Оверли Хакона, развелась с мужем и открыла собственный бизнес, сообщает газета The Daily Mail.

«Украинская беженка, влюбившаяся в мультимиллионера, бывшего главу кредитной фирмы Wonga, после переезда в дом его семьи все еще встречается с ним спустя год <...> Муж беженки Андрей Шелдунов, который живет в столице Украины Киеве, получил от нее «быстрый» развод», — сообщается в материале.

Теперь Полончук называет себя «Мария Эпштейн» — она открыла дизайнерский бизнес. Ее возлюбленный Хакон, по информации газеты, лоббировал в британском парламенте проекты помощи беженцам с Украины.

До этого беженка с Украины по имени Татьяна Шаповалова бросила мужа спустя 30 лет в браке и ушла к приютившему ее жителю Финляндии, потому что хотела «новой жизни».

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.

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