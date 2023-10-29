Миротворцы ООН получили ранения при израильском обстреле Ливана

По информации телеканала Al Manar, обстрел южных районов Ливана израильской артиллерией привел к ранению двух миротворцев ООН из Непала.

Как сообщается, один из пострадавших является капитаном, он получил средней степени тяжести ранения в живот и руку. Инцидент произошел при взрыве двух снарядов, выпущенных израильской армией, возле наблюдательного поста Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) в городе Хоула.

Ранее в сообщении организации в социальной сети Х сообщалось, что в штаб-квартиру Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), расположенную в городе Эн-Накура на юге Ливана, упал снаряд, но никто не пострадал.

20 октября стало известно, что миротворцы ООН спасли из-под обстрела 9 человек в Ливане. В результате сильного обстрела района Теллет-эль-Абад, по данным телеканала, девять человек, включая группу журналистов, оказались заблокированными в одном из домов. Ливанская армия обратилась за помощью к Временным силам ООН в Ливане (ВСООНЛ), чтобы спасти этих людей.

Ранее в Израиле сообщили, что выявили пуски ракет и снарядов с территории Ливана.