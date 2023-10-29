Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Миротворцы ООН получили ранения при израильском обстреле Ливана

На юге Ливана два миротворца ООН получили ранения при израильском обстреле

close
100%
Wikimedia Commons

По информации телеканала Al Manar, обстрел южных районов Ливана израильской артиллерией привел к ранению двух миротворцев ООН из Непала.

Как сообщается, один из пострадавших является капитаном, он получил средней степени тяжести ранения в живот и руку. Инцидент произошел при взрыве двух снарядов, выпущенных израильской армией, возле наблюдательного поста Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) в городе Хоула.

Ранее в сообщении организации в социальной сети Х сообщалось, что в штаб-квартиру Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), расположенную в городе Эн-Накура на юге Ливана, упал снаряд, но никто не пострадал.

20 октября стало известно, что миротворцы ООН спасли из-под обстрела 9 человек в Ливане. В результате сильного обстрела района Теллет-эль-Абад, по данным телеканала, девять человек, включая группу журналистов, оказались заблокированными в одном из домов. Ливанская армия обратилась за помощью к Временным силам ООН в Ливане (ВСООНЛ), чтобы спасти этих людей.

Ранее в Израиле сообщили, что выявили пуски ракет и снарядов с территории Ливана.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий