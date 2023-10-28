Избитая мужем на глазах у дочери жительница Энгельса: «он вообще прекрасный человек»

В сети распространилось видео, на котором житель Энгельса избивает свою жену на глазах у маленькой дочери. Как объяснила «Газете.Ru» сама пострадавшая Дарья, на самом деле муж не избивал ее, а пытался успокоить после разговора с мачехой, с которой у нее идут наследственные споры.

«Неделю назад находились по адресу моей мачехи, с которой у нас идут полгода наследственные споры. В этот день мы переоформили папину машину на себя, взамен отдав ей машину мужа. Далее она нам позвонила, попросила приехать и поговорить по поводу дома, так как с ним большая проблема. Мы начали сидеть по-хорошему, но все закончилось тем, что она начала говорить: «Это все не твое, ты у меня забрала машину, я все сожгу, все, кто меня обидит, будут наказаны». У меня случилась такая реакция, может быть, в силу того, что мы выпившие были, но я ей сказала, что прямо сейчас напишу расписку, заберу обратно машину и откажусь полностью от дома, чтобы только она отстала от нас. Соответственно, муж встал и говорит: «Ничего себе, я за тебя полгода борюсь, отдал машину, а ты сейчас говоришь, что ты будешь что-то писать». Мачеха хотела принести листок и ручку, чтобы я написала расписку. Муж меня выхватывает, говорит уходить, я отвечаю, что напишу. В итоге он меня вытолкнул из этой квартиры, мы едем в лифте, я прошу его отпустить меня, потому что я устала и хочу это все решить. И все получилось, как получилось — камера записала, как будто он меня прям правда избил», — рассказала она.

По словам Дарьи, видео, снятое на камеру домофона, выложила мачеха, чтобы им «нагадить». Женщина уточнила, что у нее нет побоев, а всю ситуацию они с мужем уже объяснили полиции.

«Мы сегодня ездили сами в полицию. На меня посмотрели, мы объяснили всю ситуацию. На мне нет никаких побоев. Есть побои на моем муже, так как эта злобная мачеха ударила его сковородкой. Полиция посмотрела, как мы живем, что муж занимает руководящую должность, у нас нет проблем. Мы не какая-то там неблагоприятная семья из «Мужского/женского». После того, как это все вылезло вчера, мачеха мне написала сообщение: «Ну что, звезды YouTube, как вам теперь живется? Я же говорила, что все, кто меня видят, будут наказаны». То есть она отмотала это видео назад со своего домофона и просто его выложила, дабы нам нагадить. В полиции удивились, потому что должно быть лицо и тело все раздутое. Там сказали, что за нами посмотрят, потому что это выглядит странно — побоев нет, куда мы их дели. Рассматривали меня, общупывали, думали, может быть, что-то где-то замазано, но нет. Я вообще приехала абсолютно не накрашенная, полностью разделась, можно сказать, до трусов. У нас была следователь, она сказала, что понимает, что когда человек находится в состоянии шока плюс в алкогольном опьянении, таким образом можно привести хоть как-то чувства», — пояснила она.

Дарья подчеркнула, что у дочери хорошие взаимоотношения с отцом, а об инциденте она на следующее утро даже не вспомнила.

«Дочка у нас прекрасно, она об этом даже не вспомнила. Мы приехали в этот день на такси, легли спать, утром встали — все хорошо. Единственное, что у мужа травма есть на лбу от этой сковородки. Я уговаривала его написать на нее заявление, но он решил поступить по-мужски и не писать. А теперь он не мужчина в глазах жителей области нашей. Объяснять что-то бестолку, потому что я бы, наверное, тоже не поверила. Все нормально у нас. Он вообще прекрасный человек. У них любовь с дочкой такая, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Если было бы так, наверное, его дочь как-то относилась бы по-другому к папе, который маму, как они пишут, систематически избивает», — добавила женщина.

Видео с камеры домофона, на котором пьяный житель Энгельса бьет свою жену на глазах у дочери, было опубликовано в субботу в сообществе «ЧП-Саратов» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как мужчина вначале берет свою жену за шею, а затем избивает руками и ногами в то время, как их дочь плачет и просит отца остановиться.

Ранее воспитанник омского детдома, где издевались над подростком, заявил, что там ломают психику.