В Казахстане сменится глава компании «АрселорМиттал Темиртау» после взрыва на шахте

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Вадима Басина на должность руководителя компании «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ), которая переходит в собственность государства после аварии на ее шахте. О назначении сообщила пресс-служба Токаева.

«Вы знаете Басина Вадима Борисовича. Он когда-то работал на «АрселорМиттал», был заместителем акима области. Я ему поручаю вернуться и возглавить данное предприятие, взять под управление. У нынешнего руководства предприятия ничего не получается», — сказал глава Казахстана по итогам встречи с семьями пострадавших шахтеров.

По словам Токаева, «АрселорМиттал Темиртау» оказалось худшим предприятием в истории Казахстана с точки зрения сотрудничества.

Решение пересмотреть отношения с АМТ власти Казахстана приняли после сегодняшнего пожара на шахте имени Костенко в Караганде, где, по предварительной версии, произошел взрыв газометана.

Ранее президент России Владимир Путин направил телеграмму Токаеву после трагедии на шахте в Казахстане.