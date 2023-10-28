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Супруги хотели выдать свою 15-летнюю дочь замуж за ее двоюродного брата и были арестованы

Супругов арестовали за то, что они хотели поженить дочь с ее двоюродным братом

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Depositphotos

В Испании арестовали семейную пару, собиравшуюся поженить свою дочь с ее двоюродным братом. Об этом сообщает El Mundo.

По имеющимся данным, арестованных обвинили в торговле людьми с целью принудительного брака, жестоком обращении, нанесении телесных повреждений и «гендерном насилии».

Пострадавшей разрешалось выходить из дома только для посещения школьных занятий. Кроме того, родители следили, чтобы в школе их дочь не общалась с мальчиками. Они также обязали ее выполнять всю работу по дому и одеваться в соответствии с установленными ими же правилами.

Выбранный родителями невесты «муж», который старше 15-летней потерпевшей на 11 лет, тоже был арестован. Торжество было запланировано на конец этого лета. Его, как отмечается, хотели организовать на родине семьи, так как на территории Испании этот брак не мог быть зарегистрирован.

В итоге трое задержанных предстали перед судом в Альмерии.

Ранее в США отец и дочь решили пожениться после 12 лет разлуки.

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