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Воры пробрались в салон и вынесли свадебные платья на 700 тысяч рублей

«Е1»: в Екатеринбурге из салона украли свадебные платья на 700 тысяч рублей

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Shutterstock

На Урале двое воров взломали дверь в салон и вынесли оттуда дорогие свадебные платья. Об том сообщает «Е1».

Инцидент произошел в ночь на 27 октября в салоне по улице Луначарского, двое неизвестных выломали входную дверь и проникли в помещение, их не остановила даже сработавшая сигнализация.

Ворам приглянулись несколько свадебных платьев, на общую сумму 700 тысяч рублей. Владельцы свадебного салона готовы предоставить вознаграждение за любую информацию о грабителях, их действия попали на камеры видеонаблюдения, записи переданы в правоохранительные органы.

Ранее судимый россиянин раздел манекен и получил срок в колонии строгого режима.

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