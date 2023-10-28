Воры пробрались в салон и вынесли свадебные платья на 700 тысяч рублей

На Урале двое воров взломали дверь в салон и вынесли оттуда дорогие свадебные платья. Об том сообщает «Е1».

Инцидент произошел в ночь на 27 октября в салоне по улице Луначарского, двое неизвестных выломали входную дверь и проникли в помещение, их не остановила даже сработавшая сигнализация.

Ворам приглянулись несколько свадебных платьев, на общую сумму 700 тысяч рублей. Владельцы свадебного салона готовы предоставить вознаграждение за любую информацию о грабителях, их действия попали на камеры видеонаблюдения, записи переданы в правоохранительные органы.

Ранее судимый россиянин раздел манекен и получил срок в колонии строгого режима.