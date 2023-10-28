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Палестинский Красный полумесяц потерял связь со своими сотрудниками в секторе Газа

Палестинский Красный полумесяц заявил о потери связи с сотрудниками в Газе

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Hatem Moussa/AP

Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило в социальной сети Х (бывший Twitter), что организация потеряла связь со своими сотрудниками в секторе Газа.

«Тревожная ситуация сложилась в Газе, поскольку мы потеряли связь с нашими командами на местах», — сказано в заявлении палестинского общества Красного Полумесяца.

Как заявили в организации, власти Израиля отключили проводную, сотовую и интернет-связь, что серьезно повлияло на работу неотложных медицинских служб.

До этого глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что ООН совсем потеряла связь со своими сотрудниками, медучреждениями и партнерами по гуманитарным миссиям в секторе Газа.

Вечером 27 октября пресс-секретарь Армии обороны Израиля Дэниел Агари заявил, что Израиль расширяет масштаб наземных маневров в секторе Газа. По его словам, военные активизировали авиаудары в секторе Газа за последние несколько часов и будут продолжать проводить наземные операции. В свою очередь, палестинское движение ХАМАС заявило, что сектор Газа был атакован Израилем «с суши, моря и воздуха».

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.

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