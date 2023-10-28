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В Финляндии высмеяли забор на границе с Россией

MTV: жители Финляндии назвали несерьезным забор на границе с Россией

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Жители Финляндии подвергли критике забор на границе с Российской Федерацией. Они назвали его «несерьезным», сообщает MTV Uutiset.

Финны возмутились из-за результатов строительства первых трех километров ограждения, после чего было решено изменить подход к строительству оставшейся части забора.

«Результат строительства первых трех километров забора на восточной границе Финляндии был представлен в четверг. Проект строительства оставшихся 200 километров забора предстоит улучшить», — сказано в сообщении.

Руководитель проекта Исмо Курки заявил телеканалу, что забор станет более плотным. По его словам, также будет доработано множество деталей, таких как крепления сетки к столбам и стойки для видеокамер.

До этого сообщалось, что Финляндия начнет строить забор на границе с Россией зимой 2024 года.

На строительство забора с Россией власти Финляндии выделили 139 млн евро. Пилотный участок заграждения построили в районе города Иматра.

Как считают пограничники, суммы должно хватить для строительства примерно 70 км барьерного ограждения. Из них 52 км построят в юго-восточной части Финляндии, где стоят самые популярные по пассажиропотоку КПП на границе. Восемь километров возведут в Северной Карелии, а пять километров — в Кайнуу и Лапландии.

Ранее граждане Финляндии назвали забор на границе с Россией ограждением для детского сада.

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