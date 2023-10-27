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Украинские СМИ назвали организаторов покушения на экс-нардепа Царева

«Украинская правда»: покушение на экс-нардепа Царева было спланировано СБУ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Покушение на бывшего депутата Верховной рады Олега Царева являлось спецоперацией Службы безопасности Украины (СБУ), пишет газета «Украинская правда», ссылаясь на источник в спецслужбе.

По словам источника, экс-нардеп является «абсолютно законной целью» для СБУ, так как находился «в списке предателей».

При этом детали операции не разглашаются, но подтверждается, что в Царева дважды попали из огнестрельного оружия.

Заместитель главы оборонного комитета Совета Федерации России Виктор Бондарев заявил, что покушение на бывшего депутата Верховной рады Олега Царева было совершено по указанию спецслужб Украины.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев стал жертвой покушения. В него дважды выстрелили из огнестрельного оружия, к моменту приезда врачей Царев был без сознания. По информации СМИ, нападение произошло на территории санатория в Ялте, где сейчас живет экс-нардеп Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказался о покушении на Олега Царева.

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