Экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич получила исправительные работы

Суд в Москве заменил экс-заместителю министра науки и высшего образования РФ Марине Лукашевич неотбытый срок лишения свободы на исправительные работы. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания удовлетворено», — говорится в сообщении Люблинского районного суда.

Лукашевич назначены исправительные работы на срок два года, с удержанием в доход государства 10% заработка ежемесячно.

В июне прошлого года бывшая замглавы Министерства науки и высшего образования России Марина Лукашевич решением Мещанского суда Москвы была приговорена к 6,5 года колонии общего режима за хищение 50 млн рублей. 27 июля 2020 года Лукашевич предъявили обвинение в крупном мошенничестве. Аналогичное обвинение предъявлено и ее предполагаемому сообщнику Михаилу Попову. По версии следствия, они причастны к хищению 50 млн руб. у Минобрнауки. Лукашевич была уволена из министерства, где работала с 1998 года.

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