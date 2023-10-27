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В городах Украины прошли митинги с требованием демобилизовать бойцов ВСУ

На Украине прошли митинги с требованием провести демобилизацию солдат ВСУ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Граждане Украины организовали акции протеста с требованием провести демобилизацию военнослужащих, которые находятся в зоне боевых действий с февраля 2022 года. Митинги прошли в Киеве и административных центрах в нескольких регионах страны, сообщило местное издание «Телеграф».

В материале указано, что родственники и близкие солдат вышли на улицы городов с плакатами. На них были нанесены лозунги и призывы к скорейшему возвращению бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) домой.

Более того, некоторые участники митингов указали на плакатах количество дней, которые члены их семей провели на фронте. По словам граждан, их родственники не проходили ротацию с момента эскалации конфликта и из-за этого оказались истощены в моральном и физическом плане.

«Военные тоже устают: в Киеве родственники бойцов требуют демобилизации», — говорится в статье.

Авторы публикации добавили, что аналогичные акции протеста состоялись в Одессе и Полтаве. Кроме того, по данным украинского издания «Галка», также митинги прошли в Ивано-Франковске и еще 17 населенных пунктах.

Ранее в Министерстве обороны РФ оценили морально-психологическое состояние бойцов ВСУ в зоне боевых действий.

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