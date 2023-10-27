В Кургане поймали двух подростков, оставлявших в городе закладки с наркотиками

В Кургане несовершеннолетних задержали по подозрению на покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по области.

24 октября подростков в возрасте 16 и 17 лет задержали в черте города в результате оперативно-разыскных мероприятий. При личном досмотре у задержанных обнаружили и изъяли свертки с наркотическим веществом.

Затем полицейские нашли пять тайников с наркотиками, которые молодые люди успели оставить на территории областного центра.

Общая масса изъятого вещества составила более 50 грамм. Юношам уже предъявили обвинения в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В качестве меры пресечения несовершеннолетних отправили под домашний арест.

Ранее россиянин продавал наркотики за криптовалюту ради мотоцикла и попал под суд.