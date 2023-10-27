Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Военнослужащего задержали в Волгограде за изнасилование женщины

Ранее судимого военнослужащего задержали за изнасилование женщины в Волгограде

close
100%
Shutterstock

В Волгограде за изнасилование женщины на набережной задержали военнослужащего и бывшего заключенного. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации Telegram-канала, 25 октября 29-летний служащий 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады, принимающий участие в специальной военной операции, Назир К. изнасиловал в парке у набережной Высоцкого 31-летнюю женщину.

«На следующий день мужчину задержали. Он находился под административным надзором как недавно освободившийся из колонии, где ранее отбыл два срока за кражу», — говорится в публикации.

Уточняется, что преступник был задержан до суда по мере пресечения.

В конце октября сообщалось, что жителя Прокопьевска осудили за изнасилование девушки. Он напал на нее, под угрозой расправы заставил отдать все деньги из кассы и надругался. Инцидент произошел в марте 2022 года.

До этого в городе Старый Оскол Белгородской области 20-летний рэпер вместе с товарищем похитил свою бывшую 16-летнюю девушку.

Ранее в Подмосковье педофил изнасиловал 11-летнюю девочку в заброшенной больнице.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий