Военнослужащего задержали в Волгограде за изнасилование женщины

В Волгограде за изнасилование женщины на набережной задержали военнослужащего и бывшего заключенного. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации Telegram-канала, 25 октября 29-летний служащий 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады, принимающий участие в специальной военной операции, Назир К. изнасиловал в парке у набережной Высоцкого 31-летнюю женщину.

«На следующий день мужчину задержали. Он находился под административным надзором как недавно освободившийся из колонии, где ранее отбыл два срока за кражу», — говорится в публикации.

Уточняется, что преступник был задержан до суда по мере пресечения.

В конце октября сообщалось, что жителя Прокопьевска осудили за изнасилование девушки. Он напал на нее, под угрозой расправы заставил отдать все деньги из кассы и надругался. Инцидент произошел в марте 2022 года.

До этого в городе Старый Оскол Белгородской области 20-летний рэпер вместе с товарищем похитил свою бывшую 16-летнюю девушку.

Ранее в Подмосковье педофил изнасиловал 11-летнюю девочку в заброшенной больнице.