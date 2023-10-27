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В соцсетях высмеяли индийский фильм за слишком долгий диалог во время падения со скалы

The Indian Express: в сети высмеяли индийский фильм за сцену с падением со скалы

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Balaji Telefilms

В соцсетях высмеяли кадр из индийского фильма, в котором актеры ведут долгий диалог во время падения со скалы, пишет The Indian Express.

Как пишут СМИ, сцены была снята в 2021 году, но пользователи соцсетей обратили на нее внимание только сейчас. По сюжету картины женщина падает со скалы, отпустив руку мужчины, но тот прыгает за ней и ведет с ней драматичный диалог о любви.

Несмотря на то, что женщина упала первая, мужчина догоняет ее в воздухе и успевает обнять, после чего пара вдвоем падает на землю. Однако зрители не оценили драматичность момента и высмеяли эпизод за неправдоподобность.

«Ньютон покинул чат. Зачем так издеваться над актерами», — пишут комментаторы.

Ранее в соцсетях посмеялись над зданием школы в Англии, похожим на сперматозоид.

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