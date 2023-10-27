Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Полиция накрыла семейную нарколабораторию на юге России

Mash: в Адыгее накрыли семейную лабораторию по производству мефедрона

close
100%
«Kub Mash»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Kub Mash»

В Адыгее полицейские накрыли семейную лабораторию по производству мефедрона. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По информации Telegram-канала, нарколабораторию у себя дома организовали муж и жена 29 и 25 лет. Сотрудники правоохранительных органов пресекли противоправную деятельность супругов, изъяв при обысках более 5 килограммов готового мефедрона, 750 литров жидкости и 60 килограммов порошка для производства наркотика.

Сообщается также, что супруги-наркопроизводители распространяли свой продукт при помощи интернета и оставляли закладки. Другие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

До этого ФСБ пресекла деятельность двух крупных нарколабораторий в Ростове. Во время обысков сотрудники изъяли более 17 килограммов готового мефедрона и еще 180 килограммов прекурсоров.

Ранее в Подмосковье полицейские нашли в заброшенном коровнике нарколабораторию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий