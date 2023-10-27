Полиция накрыла семейную нарколабораторию на юге России

В Адыгее полицейские накрыли семейную лабораторию по производству мефедрона. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По информации Telegram-канала, нарколабораторию у себя дома организовали муж и жена 29 и 25 лет. Сотрудники правоохранительных органов пресекли противоправную деятельность супругов, изъяв при обысках более 5 килограммов готового мефедрона, 750 литров жидкости и 60 килограммов порошка для производства наркотика.

Сообщается также, что супруги-наркопроизводители распространяли свой продукт при помощи интернета и оставляли закладки. Другие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

До этого ФСБ пресекла деятельность двух крупных нарколабораторий в Ростове. Во время обысков сотрудники изъяли более 17 килограммов готового мефедрона и еще 180 килограммов прекурсоров.

Ранее в Подмосковье полицейские нашли в заброшенном коровнике нарколабораторию.