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Россияне выпали из автобуса из-за маневра водителя и пострадали

В Перми два пассажира выпали из автобуса на проезжую часть и получили травмы

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Haggardous50000/Shutterstock

Жители Перми пострадали после того, как выпали из автобуса на проезжую часть. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на улице Светлогорской. Транспортное средство совершило маневр, после которого в салоне открылась дверь и два пассажира выпали на проезжую часть.

«В настоящее время следователем продолжается проведение комплекса проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщается в публикации.

По данным 59.ru, пострадали мужчина и пожилая женщина. Первый не обращался за помощью и после инцидента покинул место происшествия. Вторую пассажирку доставили в больницу, где ей оказали необходимую помощь.

Ранее в Пензе женщина вышла из автобуса через окно.

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