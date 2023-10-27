В торте для летчиков в Армавире обнаружили опасную концентрацию медикаментов

Торт и виски, которые были доставлены на вечер встречи выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков (АВВАУЛ), содержали в себе опасную для жизни концентрацию лекарств. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на собственный источник.

По данным источника, для покушения на военнослужащих были использованы препараты, которые применяются в кардиологии и находятся в свободном доступе в аптеках. В случае передозировки эти лекарства вызывают сбой ритма сердца или его остановку.

До этого сообщалось, что суд вынес приговор курьеру, которого подозревают в попытке отравить летчиков тортом и алкоголем в Армавире.

Мужчину обвиняют в попытке отравить выпускников Армавирского училища. По версии следствия, когда бывшие студенты собрались на годовщину выпуска, курьер доставил им виски и большой торт. У одного из участников праздника возникли сомнения, поэтому мужчина потребовал убрать еду. Позже выяснилось, что в угощении был сильнодействующий яд. Подозреваемого быстро нашли и арестовали.

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