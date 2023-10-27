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Суд вынес приговор челябинцам, притворявшимся сотрудниками ФСБ

В Челябинске мошенникам, притворявшимся сотрудниками ФСБ, дали срок

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Depositphotos

В Челябинске суд вынес приговор двум мошенникам, притворявшимся сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по региону.

Обоим преступникам дали срок, сообщает издание. Одного мошенника приговорили к трем годам колонии общего режима, а второго — к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Сообщается, что мужчины, выдавая себя за сотрудников ФСБ, убеждали своих жертв, что смогут помочь избежать уголовной ответственности, решить спор по долговым обязательствам или по расторжению договора аренды. За время своей противоправной деятельности злоумышленники обманули четверых человек. Общий ущерб составил более 2 млн рублей.

Ранее мошенники при помощи новой схемы обокрали чемпионку мира по синхронному катанию.

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