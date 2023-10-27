В Народном фронте рассказали о результатах программы реабилитации ветеранов СВО

Через программу реабилитации ветеранов СВО «Возвращение» прошли более 70 человек, что является впечатляющим достижением. Об этом заявила руководитель службы сопровождения ветеранов СВО Народного фронта Ирина Куксенкова, сообщает пресс-служба организации.

В начале октября 2023 года специалисты Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии министерства науки и высшего образования РФ (ФНКЦ РР) в сотрудничестве со Службой сопровождения ветеранов СВО Народного фронта начали посещать военные госпитали в Луганской народной республике и экстренно эвакуировали на высокотехнологичное лечение раненых бойцов.

Отмечается, что визиты врачей на передовую во главе с директором ФНКЦ РР Андреем Гречко включали оценку состояния пациентов и перевозку раненых с тяжелыми травмами головного мозга в Москву для дальнейшего лечения и реабилитации.

В пресс-службе уточнили, что в ФНКЦ РР были доставлены бойцы с серьезными травмами, и благодаря высококвалифицированным специалистам и новейшим технологиям отечественному оборудованию многие из них возвращаются к нормальной жизни и готовы снова исполнять свой служебный долг.

«Изначально мы эвакуировали одного-двух человек из госпиталей на передовой. Сейчас у нас налаженный процесс, и мы используем реанимобили, поезда и военно-транспортную авиацию», — рассказала Куксенкова.

Она отметила значительные улучшения в процессе эвакуации пациентов. Она также выразила благодарность Минобороны за готовность оперативно реагировать на все запросы.

«Наша цель – всеми силами помочь тем, кто рисковал собой ради безопасности страны, чтобы они могли вернуться к полноценной жизни. Будем их готовить к нейрохирургической операции, к пластике, то есть восстановлению целостности черепной коробки с 3D-моделированием и изготовлением специальных фрагментов черепа. Все эти новейшие технологии нужны для того, чтобы вернуть бойцов к полноценной жизни, дать им возможность восстановить утраченные функции организма», — отметил директор ФНКЦ РР Андрей Гречко.

В Народном фронте считают, что вопросы лечения и реабилитации ветеранов становятся особенно актуальными, учитывая сложность ранений и психологические травмы, обнаруженные у многих. Специалисты ФНКЦ РР особо сконцентрировались на персональной оценке состояния каждого пациента, принимая решения относительно того, какие шаги следует предпринимать дальше для их восстановления.