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В Народном фронте рассказали о результатах программы реабилитации ветеранов СВО

Более 70 ветеранов СВО прошли через программу реабилитации «Возвращение»

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Anna Voitenko/Reuters

Через программу реабилитации ветеранов СВО «Возвращение» прошли более 70 человек, что является впечатляющим достижением. Об этом заявила руководитель службы сопровождения ветеранов СВО Народного фронта Ирина Куксенкова, сообщает пресс-служба организации.

В начале октября 2023 года специалисты Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии министерства науки и высшего образования РФ (ФНКЦ РР) в сотрудничестве со Службой сопровождения ветеранов СВО Народного фронта начали посещать военные госпитали в Луганской народной республике и экстренно эвакуировали на высокотехнологичное лечение раненых бойцов.

Отмечается, что визиты врачей на передовую во главе с директором ФНКЦ РР Андреем Гречко включали оценку состояния пациентов и перевозку раненых с тяжелыми травмами головного мозга в Москву для дальнейшего лечения и реабилитации.

В пресс-службе уточнили, что в ФНКЦ РР были доставлены бойцы с серьезными травмами, и благодаря высококвалифицированным специалистам и новейшим технологиям отечественному оборудованию многие из них возвращаются к нормальной жизни и готовы снова исполнять свой служебный долг.

«Изначально мы эвакуировали одного-двух человек из госпиталей на передовой. Сейчас у нас налаженный процесс, и мы используем реанимобили, поезда и военно-транспортную авиацию», — рассказала Куксенкова.

Она отметила значительные улучшения в процессе эвакуации пациентов. Она также выразила благодарность Минобороны за готовность оперативно реагировать на все запросы.

«Наша цель – всеми силами помочь тем, кто рисковал собой ради безопасности страны, чтобы они могли вернуться к полноценной жизни. Будем их готовить к нейрохирургической операции, к пластике, то есть восстановлению целостности черепной коробки с 3D-моделированием и изготовлением специальных фрагментов черепа. Все эти новейшие технологии нужны для того, чтобы вернуть бойцов к полноценной жизни, дать им возможность восстановить утраченные функции организма», — отметил директор ФНКЦ РР Андрей Гречко.

В Народном фронте считают, что вопросы лечения и реабилитации ветеранов становятся особенно актуальными, учитывая сложность ранений и психологические травмы, обнаруженные у многих. Специалисты ФНКЦ РР особо сконцентрировались на персональной оценке состояния каждого пациента, принимая решения относительно того, какие шаги следует предпринимать дальше для их восстановления.

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