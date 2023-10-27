Вор взял на ограбление «талисманы невидимости» и надеялся остаться незамеченным

В Таиланде мужчина взял с собой на ограбление «талисманы невидимости» и был уверен, что благодаря ним останется незамеченным, пишет The Thaiger.

Как пишут СМИ, 19-летний мужчина пытался угнать мотоцикл, но был остановлен жителями деревни и передан в полицию. Приехавшие офицеры арестовали грабителя и обыскали его вещи. В карманах тайца нашли цветок лилии, а также амулет с Буддой и банкноту.

По словам вора, это его «талисманы невидимости», с помощью которых он хотел остаться незамеченным. Сообщается, что арестованный уже совершал ранее кражи. Владелец мотоцикла прокомментировал инцидент и надеется, что виновный понесет заслуженное наказание.

«Молодой преступник, ему всего 19 лет. Надеюсь, карма настигнет его в тюрьме», — пожелал мужчина.

Ранее в Париже грабитель выдал себя за курьера и напал с сообщниками на женщину, ожидавшую доставки.