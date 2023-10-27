Врач рассказала, по каким симптомам можно распознать микроинфаркт

Боли в груди могут быть признаком, указывающим на рзвитие микроинфаркта, рассказала «Москве 24» врач-терапевт Татьяна Романенко.

Эксперт пояснила, что микроинфарктом называют состояние, при котором в тканях сердца развиваются небольшие очаги некроза из-за нарушения кровообращения. Заболевание опасно тем, что при нем ухудшается качество жизни пациента, а также прогноз по ее продолжительности.

«Микроинфаркт может проявляться болевыми ощущениями в области сердца и за грудиной. Если появились такие симптомы — это повод заподозрить проблемы со стороны коронарных артерий», — отметила Романенко.

Помимо этого, признаками микроинфаркта могут быть неприятные ощущения в грудине, нехватка воздуха или слабость, продолжила терапевт. В этих случаях она советует немедленно обратиться к врачу и проверить работу сердечно-сосудистой системы.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева до этого говорила, что людям старше 55 лет важно проходить медицинские обследования, чтобы выявить возможные патологии, в том числе оценить риск развития инфаркта.

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