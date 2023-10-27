Стало известно, какие лекарства в России резко выросли в цене с начала года

С начала года в России подорожали лекарства, что объясняется как колебаниями курса рубля, так и западными санкциями, рассказал член координационного совета Российской ассоциации фармацевтического маркетинга, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк. При этом инфляция на фармацевтическом рынке значительно ниже общей, а в цене выросли преимущественно препараты, которые не входят в список жизненно важных, отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Индекс инфляции в России составляет 5,15%, а на фармрынке – в районе 2%, отметил Шуляк. При этом у разных препаратов уровень инфляции отличается.

«Для препаратов, которые входят в список ЖНВЛП (жизненно важных лекарственных препаратов – прим. ред.), то есть препаратов, цены на которые регулируются государством, индекс инфляции составляет практически 0%. А индекс инфляции препаратов, которые не входят в ЖНВЛП, находится на уровне 4%», — объяснил эксперт.

Проблем с зарубежными лекарствами в России нет, однако усложнилась логистика и подорожали ингредиенты и оборудования для производства лекарств, что также сказалось на ценах, добавил он.

Говоря о возможных побочных эффектах при замене зарубежных препаратов на российские аналоги, Шуляк заявил, что такие риски существуют и в других случаях – к примеру, при переходе с одного зарубежного препарата на другой.

«Существует одинаковая вероятность нарваться на препарат с более низкой эффективностью как зарубежного, так и локального производства», — подчеркнул он.

По словам эксперта, в России производство лекарственных препаратов по оборудованию и по технологиям опережает аналогичные европейские предприятия, так как в РФ такие заводы строились в последние десятилетия с применением новых технологий, а в Европе – 20-30 лет назад.

Напомним, эксперты опровергли, что в российских аптеках сократился ассортимент импортных лекарств из-за санкций. По их словам, зафиксированные в прошлом году проблемы с ассортиментом лекарств были временными.

Представители фармацевтического рынка также заявляли о планах российских предприятий нарастить производство жизненно важных лекарств.