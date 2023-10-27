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Мошенники выманили у россиянина около трех млн рублей из-за «финансирования террористов»

На Камчатке мужчина отдал мошенникам около трех миллионов рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

Житель города Вилючинск отдал мошенникам почти три миллиона рублей после одного звонка. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Мужчине позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они заявили, что кто-то пытается украсть средства со счета россиянина и направляет деньги на финансирование террористических организаций. В результате мужчина отдал аферистам около трех миллионов рублей.

По данным правоохранителей, за сутки у жителей Камчатского края выманили более семи миллионов рублей. В МВД напомнили, что полицейские не звонят гражданам с просьбой совершить какие-либо операции с их банковскими счетами.

Ранее в Москве пенсионерка отдала мошенникам 12 миллионов рублей.

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