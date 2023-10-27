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Стоматолог перечислил главные причины неприятного запаха изо рта

Врач Сошников назвал зубной камень и налет основными причинами запаха изо рта

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Pixabay

Самая частая причина неприятного запаха изо рта — это заболевания десен, среди которых рекордсменом по популярности является образование зубного отложения (камня или налета). Об этом «Газете.Ru» рассказал Алексей Сошников, стоматолог-терапевт, врач-реставратор, руководитель клиники Maestro.

«В этом случае десны начинают кровоточить, на них собираются болезнетворные бактерии, которые и выделяют неприятный запах. Другой причиной может быть кариес, поскольку любой процесс гниения сопровождается выделением неприятного запаха. Третья возможная причина — некачественные пломбы или ортопедические конструкции с нарушением прилегания к зубу, на которых также скапливаются бактерии», — объяснил эксперт.

Но далеко не всегда причины кроются исключительно в заболеваниях — большое значение имеет и правильная и регулярная гигиена полости рта.

«Важно не только удалять налет у гигиениста, заменять все некачественные пломбы и любые ортопедические конструкции, но и в первую очередь правильно чистить зубы. Критичной является тщательная чистка зубов именно перед сном, чтобы ночью восстанавливалось не только тело, но и отдыхали зубы и слизистая оболочка полости рта. Для этого нужно обязательно использовать мануальную или электрическую зубную щетку, зубную нить, монопучковую зубную щетку для очистки межзубных промежутков и поддесневых участков, а также зубные ершики, максимально эффективные для очистки прилегающих поверхностей между зубов. После такой чистки полезным дополнением может быть применение зубного ополаскивателя», — рекомендовал врач.

Ко второй группе более редких причин образования неприятного запаха изо рта относятся заболевания желудочно-кишечного тракта (например, гастрит, язва, рефлюкс (когда содержимое желудка попадает обратно в пищевод). Сюда же можно отнести различные заболевания дыхательной системы — воспаление миндалин, например.

«Наконец, неприятный запах может быть вызван недостаточным для вашего организма потреблением жидкости, а также низким уровнем влажности и высокой температурой в помещении, где вы спите, поскольку соблюдение этих условий помогает поддерживать нормальный уровень слюны, играющей ключевую роль в предотвращении размножения патогенной флоры в ротовой полости», — резюмировал Сошников.

Ранее стоматолог объяснила, как боли в спине могут быть связаны с зубами.

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