Аналитики составили рейтинг российских регионов, где отмечают Хэллоуин

Масштабнее всего в России Хэллоуин отмечают в Москве и Екатеринбурге. Это показало исследование Mamba, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Оценка проводилась по шкале от 1 до 10, где 1 — «совсем не отмечаю», а 10 — «отмечаю с масштабом».

Москва набрала 6,8 балла, Екатеринбург — 6,7 балла. Москвичи на Хэллоуин чаще всего ходят на костюмированные вечеринки (18%), смотрят фильмы ужасов (14%) и занимаются украшением дома (11%). В Екатеринбурге предпочитают проводить праздник с друзьями (36%) и смотрят ужастики (18%).

Для москвичей и екатеринбуржцев Хэллоуин — веселый праздник из американских фильмов (14% и 18% соответственно). Для каждого третьего жителя Екатеринбурга и шестого жителя Москвы это еще и повод нарядиться в красивые интересные костюмы. 33% москвичей считают, что сексуальные костюмы лучше всего помогают найти романтику в празднике.

На третьем месте по масштабности оказался Санкт-Петербург (6,2 балла). Для каждого третьего петербуржца Хэллоуин — это праздник интересных костюмов. 37% жителей региона отмечают праздник вместе с друзьями на тематических вечеринках. 60% опрошенных из Санкт-Петербурга считают, что совместное приготовление сладостей и украшение дома делают Хэллоуин более романтичным праздником.

Четвертую и пятую строчку рейтинга самых отмечающих заняли Самара и Воронеж (по 6 баллов). В Самаре предпочитают ходить на тематические свидания (33%), а в Воронеже чаще всего смотрят фильмы ужасов (25%).

«В Москве и Санкт-Петербурге Хэллоуин на 17% популярнее, чем в регионах. В основном теги на тему Хэллоуин использует молодая аудитория 18-25 лет, 80% из которых — женщины. Количество молодых девушек, которые указали в описании профайла, что они ведьмы — около 13 000. Странно, но действительно число 13. За неделю до Хэллоуина в течение трех лет начинается небольшой рост регистраций, порядка 6%. Этот рост виден только в Москве и Петербурге и только среди зумеров», — прокомментировала Ольга Морозова, директор по маркетингу Mamba.

Нижний Новгород (3 балла), Саратов (2 балла) и Пермь (1 балл) стали регионами, где практически не отмечают Хэллоуин. Жители не соотносят себя с этим праздником, не обращают внимания на тематический декор в общественных местах. Также в указанных регионах не устраивают тематические свидания в стиле Хэллоуина.

Ранее Милонов предложил объявить Хеллоуин праздником извращенцев и дегенератов.