Метель накроет Москву 27 октября

В Москву и Московскую область утром 27 октября ворвется сильная метель, выпадет до десяти сантиметров снега. Об этом предупреждает Городское хозяйство столицы в Telegram-канале.

«Прирост свежевыпавшего снега может составить до 10 см», — сказали в комплексе.

Согласно прогнозам синоптиков, ожидается снег, метель, гололедица и ветер восточный с порывами до 15 м/с. В городе будет работать противогололедная техника.

«Просим горожан <...> не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — отмечается в публикации.

Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях также опубликовало МЧС.

До этого главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что порывистый ветер, осадки в виде мокрого снега и температура около 0°C прогнозируются в столице на ближайших выходных.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.