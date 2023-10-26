«Газета.Ru» первой из российских СМИ интегрировала в работу ИИ от Сбера

Журналисты «Газеты.Ru», которая входит в медиахолдинг Rambler&Co, начали использовать искусственный интеллект от Сбера для оперативной публикации контента, сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Редакция использует нейросетевую модель GigaChat, которая помогает находить подходящие видеоматериалы для новостных статей в собственной библиотеке интернет-издания.

«Благодаря внедрению GigaChat для бизнеса — GigaChat API, журналистам не надо искать видео вручную: они пишут текст, а ИИ сразу же предлагает подходящие варианты. Это значительно экономит время, упрощает процесс публикации и, как следствие, делает новости еще более оперативными», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в день 30 редакторов «Газеты.Ru» с помощью нейросети публикуют порядка 500 единиц контента. Искусственный интеллект анализирует смысл заметки и подбирает релевантный ролик автоматически менее чем за 1 минуту.

Как рассказал директор по развитию медиа Rambler&Co Владимир Тодоров, языковые модели нейронных сетей только начинают реализовывать потенциал технологии, но результат уже впечатляет.

«Конечно, речь не о замене журналистов и написании новостей, по крайней мере, в ближайшие годы. Нейросети позволяют облегчить некоторые технологические процессы, чем мы активно пользуемся. Сейчас в работе несколько кейсов. GigaChat способен автоматизировать рутинный поиск видео в нашей собственной библиотеке и освободить время редактора для более важной информации», — отметил он.

Тодоров напомнил, что это не первое взаимодействие с командой Сбера. По его словам, сотрудничество продолжается больше года, а также пополняется новыми проектами и накопленным позитивным опытом».