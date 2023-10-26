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В Подмосковье трехлетняя девочка застряла головой в горшке

В Подмосковье спасли трехлетнюю девочку, застрявшую головой в горшке

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ГКУ МО «Мособлпожспас»' class="item-image" >
Телеграм-канал ГКУ МО «Мособлпожспас»

В Подмосковье трехлетняя девочка надела на голову стульчик от горшка и застряла. Об этом сообщает ГКУ МО «Мособлпожспас».

Сотрудникам экстренных служб от матери ребенка 25 октября поступило сообщение, что ее дочь застряла головой в горшке. Трехлетняя девочка надела на голову стульчик от горшка, когда играла, но снять его не смогла.

Прибывшие на место спасатели приняли решение разрезать пластиковый стульчик, чтобы освободить ребенка. При помощи вспомогательных инструментов они аккуратно освободили девочку. Медицинская помощь ей не потребовалась.

До этого в Москве врачи спасли ребенка, проглотившего батарейки и получившего ожог пищевода. Двухлетний мальчик отказывался от еды и стремительно терял вес.

Ранее ребенок вдохнул серьгу для пирсинга и оказался в больнице.

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