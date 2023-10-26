Глава «Коммунистов России» заявил, что ведьмы хотят вернуть страну во времена Джуны и Кашпировского

Глава «Коммунистов России» Сергей Малинкович, заявил, что в партии обсудили возможность покушения или «коллективного наведения порчи» после иска от Лилии Апукаевой — эзотерика и бизнес-тренера. Малинкович рассказал «Газете.Ru», что считает сообщения об иске фейком, поскольку никаких документов коммунисты еще не получили. Однако он подчеркнул, что «будет счастлив встретиться в суде».

«Наша юридическая служба ожидает поступления искового заявления. Пока оно не поступило. Если это действительно так, мы будем счастливы встретиться в суде. Мы убеждены в том, что суд даже не примет к рассмотрению иск. Что она скажет? Я ведьма, и меня обидели там «Коммунисты России»? Понятно, что этого в иске быть не может. Я думаю, что скорее всего это фейк. Никакого иска нет, а просто, видимо, она выражает мнение всего сообщества, которое решило нас напугать. Пока все безобидно. Я не исключаю организации покушения на председателя партии, на представителей партии, наших юристов. Я не исключаю попытки коллективного наведения порчи. Все это обсуждалось нами», — сказал Малинкович.

Он добавил, что не знаком с Лилией Апукаевой, а ее имя не фигурировало в предложении о запрете деятельности экстрасенсов, которое было направлено в Госдуму.

«Мне кажется, что фамилия-то ее Пукаева, буква «а» добавлена из каких-то других соображений. Эта Апукаева никак не фигурирует в нашем письме в Госдуму. Равно как там не фигурирует никакое иное персональное лицо, персональных данных там нет. Там говорится в целом, что если мы государство, то у нас не могут никакие люди, которые утверждают, что существует колдовство, какие-то ненаучные вещи рекламировать, предоставлять свои услуги», — сказал он.

Малинкович также заявил о готовности подать ответный иск и потребовать у надзорных органов проверить Апукаеву и других экстрасенсов на предмет уплаты налогов.

«Сейчас действительно в мире неспокойно. Они хотят нас вернуть во времена, когда правили Чумак, Кашпировский, Джуна. Все это несерьезно. Тем не менее, если иск какой-либо в суд поступит, наша юридическая служба придет, встречный иск подадим. Мы потребуем (в частности от налоговой службы) посмотреть, посчитать. Они за последние годы из людей запутавшихся, отчаявшихся, потерявших в жизни ориентиры, получили, используя их неспокойное состояние души, миллиарды рублей. Никаких налогов они с них, конечно, не платили, потому что там обычно переводится на карту, либо приносится наличкой в какой-то подвал, в котором развешаны летучие мыши. Следственный комитет может прекрасно в бюджет государства, которое сейчас в этом нуждается, передать эти все средства», — заключил коммунист.

Лилия Апукаева подала в суд на председателя «Коммунистов России» Сергея Малинковича после того, как партия призвала Госдуму ввести запрет на рекламу и деятельность экстрасенсов и ведьм. Женщина называет себя бизнес-тренером, психологом, а также ведьмой и эзотериком.

Апукаева заявила, что была оскорблена высказываниями Малинковича, и подчеркнула, что «коммунисты на протяжении десятилетий пользовались услугами экстрасенсов, колдунов, ведьм, целителей и разного рода эзотериков». По ее словам, к менталисту Мессингу ходил и Иосиф Сталин. Экстрасенс требует у суда обязать политика опровергнуть свои слова и выплатить один рубль моральной компенсации.

Сергей Малинкович возглавляет ЦК партии «Коммунисты России» с марта 2022 года. Он также является депутатом Алтайского краевого Заксобрания.

Ранее стало известно, что россияне стали больше интересоваться эзотерикой.