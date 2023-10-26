Назван продукт, который по количеству витамина С превосходит цитрусовые

Болгарский перец значительно превосходит цитрусовые по количеству витамина С (аскорбиновая кислота). Об этом в интервью «Москве 24» рассказала врач-диетолог Марият Мухина. Она подчеркнула, что аскорбиновая кислота крайне важна для человеческого организма.

«Витамин C выполняет множество важных функций в организме. Например, участвует в синтезе коллагена и помогает продлить молодость кожи. <...> Витамин C держит в тонусе сосудистую стенку, костную ткань, связки, стимулирует защитные силы организма, повышает усвоение железа», — перечислила врач.

Кроме того, по ее словам, витамин С необходим для профилактики кровоточивости десен и предотвращения расшатывания зубов.

Врач-диетолог Ирина Мансурова до этого отмечала, что помимо болгарского перца и цитрусовых, витамином С богаты облепиха, шиповник, черная смородина, киви, петрушка и гуава. По ее словам, в одной столовой ложке облепихи витамина C как в двух лимонах.

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