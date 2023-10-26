Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Назван продукт, который по количеству витамина С превосходит цитрусовые

Врач Мухина: по количеству витамина С цитрусовые превосходит болгарский перец

close
100%
Freepik.com

Болгарский перец значительно превосходит цитрусовые по количеству витамина С (аскорбиновая кислота). Об этом в интервью «Москве 24» рассказала врач-диетолог Марият Мухина. Она подчеркнула, что аскорбиновая кислота крайне важна для человеческого организма.

«Витамин C выполняет множество важных функций в организме. Например, участвует в синтезе коллагена и помогает продлить молодость кожи. <...> Витамин C держит в тонусе сосудистую стенку, костную ткань, связки, стимулирует защитные силы организма, повышает усвоение железа», — перечислила врач.

Кроме того, по ее словам, витамин С необходим для профилактики кровоточивости десен и предотвращения расшатывания зубов.

Врач-диетолог Ирина Мансурова до этого отмечала, что помимо болгарского перца и цитрусовых, витамином С богаты облепиха, шиповник, черная смородина, киви, петрушка и гуава. По ее словам, в одной столовой ложке облепихи витамина C как в двух лимонах.

Ранее эксперт по питанию перечислил самые полезные пищевые привычки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий