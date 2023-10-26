Двухлетний ребенок получил химический ожог пищевода, проглотив батарейки

В Детской городской больнице им. Сперанского прооперировали двухлетнего мальчика, который получил химический ожог пищевода. Об этом сообщает Депздрав Москвы.

Мальчика доставили в больницу на «скорой», по словам родителей, несколько суток ребенок отказывался от еды и стремительно терял в весе. В ходе обследования выяснилось, что между желудком и двенадцатиперстной кишкой образовался рубец, инородных тел в пищеводе ребенка обнаружено не было.

Выяснилось, что двухлетка проглотил батарейки от пульта, они вышли из организма самостоятельно, но в пищеводе осталась небольшая язва.

«К моменту госпитализации маленького пациента воспаленный дефект успел зарубцеваться и мешал поступлению пищи из желудка в тонкий кишечник. Мы удалили рубец, устранив непроходимость пилорического отдела желудка», — рассказал заведующий хирургическим отделением № 7 Дмитрий Еремин.

Операция прошла успешно, ребенок выписан на амбулаторное лечение, ему предстоит контрольное обследование в клинике через некоторое время.

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