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Вход в Екатерининский парк под Петербургом станет бесплатным

В Ленобласти вход в Екатерининский парк станет бесплатным

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Shutterstock

Вход в Екатерининский парк, находящийся в составе Государственного музея-заповедника «Царское Село», станет бесплатным. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на правительство Санкт-Петербурга.

Уточняется, что для посетителей парка действует пять входов. Зайти на территорию можно рядом с Лицейской аркой, у павильона «Эрмитажная кухня», у Кадетских и Орловских ворот, а также с Треугольной площади.

Парк находится в городе Пушкин под Петербургом. Объект состоит из двух частей: регулярного Старого сада и пейзажного Английского парка.

В октябре пресс-служба администрации Петербурга сообщала, что согласно новому Генплану, около трети всей площади города составят парки, скверы и природные массивы. Документ рассчитан до 2040 года с прогнозом до 2050 года.

Предполагается, что территории Петербурга будут формироваться с учетом жилых, производственных и транспортных участков. При этом зеленые зоны составят около 29% от общей площади Северной столицы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге минувшее воскресенье стало самым холодным днем осени.

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