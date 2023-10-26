В Госдуме рассказали о работе по спасению пациентов с риском развития инфаркта и инсульта

Пациентам, которые рискуют столкнуться с инфарктом и инсультом, планируют выдавать бесплатные лекарственные препараты, «Парламентской газете» рассказал глава Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. Такая мера заложена в проекте федерального бюджета на 2024-2026 годы, который Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 26 октября.

Депутат отметил, что пока бесплатные лекарства положены только тем пациентам, которые уже перенесли инфаркт или инсульт. По его словам, расширение меры поддержки поможет спасти жизнь 35 тыс. пациентов, а также предотвратить или отсрочить инфаркт или инсульт у 250-300 тыс. человек.

Он также добавил, что люди, перенесшие данные заболевания, могут рассчитывать и на другие меры поддержки.

«Существует программа ранней реабилитации таких пациентов. Напомню, что реабилитация после инсульта начинается в палате интенсивной терапии. Сейчас по программе медицинской реабилитации все стационары страны получили беспрецедентное количество медицинского оборудования. В Казани, например, отдельный реабилитационный центр построен на базе 7-й городской больницы. Роботы помогают пациентам восстановить походку, существуют специальные тренажеры для людей на инвалидных колясках», — отметил Башанкаев.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева до этого говорила, что людям старше 55 лет важно проходить медицинские обследования, чтобы выявить возможные патологии, в том числе, оценить риск развития инфаркта.

Ранее стало известно, какие группы людей подвержены риску развития инфаркта больше остальных.