Врач рассказала, по каким симптомам можно распознать дефицит йода в организме

Йод является важнейшим минералом, который нужен для полноценного функционирования организма, особенно щитовидной железы. О том, по каким признакам можно выявить его дефицит, Pravda.Ru рассказала врач-терапевт, нутрициолог, эксперт Coral Club Елена Мановска.

По ее словам, на недостаток йода может указывать постоянное чувство усталости, слабость или трудности с поддержанием здорового веса. Кроме того, распространенными признаками являются сухость кожи, выпадение волос, затруднения при глотании и ощущение необычного холода.

«Недостаточный уровень йода может повлиять на развитие мозга и когнитивные способности, что приводит к трудностям с концентрацией, памятью и когнитивными функциями. Кроме того, у женщин могут наблюдаться изменения в менструальном цикле», — отметила Мановска.

У беременных женщин также могут возникнуть тяжелые осложнения, в том числе, выкидыш. Помимо этого, на дефицит йода может указывать появление зоба. Это увеличение щитовидной железы, которое приводит к видимой припухлости у основания шеи, пояснила врач.

Накануне врач-диетолог Елена Соломатина говорила, что пожилым людям полезно включать в свой рацион морского окуня, в котором содержится много йода.

Ранее был назван способ профилактики заболеваний щитовидной железы.