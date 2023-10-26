Андрей Воробьев проверил работу развязки на Дмитровском шоссе

Движение по развязке на Дмитровском шоссе запустили на год раньше срока. Она обеспечивает прямой выезд на Северный обход Лобни со стороны Москвы и в сторону Дмитрова. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу развязки и пообщался со строителями, сообщает пресс-служба главы региона.

Это второй этап строительства Северного обхода Лобни. Его реализация которого началась 3 года назад в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Протяженность развязки – 2 км, включая 120-метровый путепровод. Там предусмотрено 5 съездов.

«Остался финальный отрезок Северного обхода – знаю, что вы планируете его завершить в ноябре 2024 года. Хочу вам тоже сказать спасибо, вы делаете важную работу. У нас долгое время Лобня находилась в таком плену – и Лобненское шоссе было узкое, и этой дороги еще не существовало. Невозможно было не выехать, не заехать в город, люди тратили очень много времени. Благодаря вашему вкладу сегодня ситуация меняется», — сказал губернатор.

Появление развязки значительно экономит время в дороге: путь из столицы стал занимать 15 минут вместо 30-45 минут, а в Дмитров – 30 минут, а не 1,5 часа. Также в районе развязки, расширили Дмитровское шоссе с 4 до 6-10 полос.

Отмечается, что протяженность Северного обхода составляет почти 16,5 км вместе со съездами и участками реконструкции, поэтому проект реализуется в 3 этапа. Первый завершили в прошлом году, когда был запущен путепровод через МЦД-1. Он существенно разгрузил движение в городе и ликвидировал многочасовые пробки на переезде. Сейчас проезд от Дмитровского шоссе до дороги «Хлебниково – Рогачево – Луговая», включая путепровод через ж/д Савеловского направления, осуществляется по трем полосам в каждую сторону.

Кроме того, реконструированы участки Лобненского и Старошереметьевского шоссе, а также Авиационной улицы. Сейчас ведется реализация третьего этапа, который включает строительство одноуровневой кольцевой транспортной развязки на Рогачевке (завершение в 2024 году), реконструкцию Рогачевского и Краснополянского шоссе, а также строительство направленного съезда в сторону ул. Гагарина, который, по сути, станет продолжением Северного обхода Лобни. Также возводят соединительный участок Северного обхода между Рогачевским шоссе и автодорогой на Луговую.