Врач рассказал, о каких заболеваниях может говорить икота

Икота может сигнализировать об онкологических или гастроэнтерологических проблемах, если она не проходит на протяжении длительного времени. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

Он пояснила, что обычно данный недуг может появиться при стрессе, питании всухомятку и злоупотреблении алкоголем. В таких случаях икота проходит самостоятельно через некоторое время. Если же этого не происходит, стоит обратиться к врачу, отметил Хухрев.

«Чтобы понять причину длительной икоты, надо рассматривать все, что может ее как-то порождать. Например, это может быть онкологическое заболевание с метастазами в область диафрагмального нерва», — сказал терапевт.

Помимо этого, длительная икота может появится вследствие аневризмы аорты и заболевания желудка, заключил врач.

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин до этого сообщил, что непрекращающаяся икота может говорить об инсульте. По его словам, к возникновению непрекращающейся икоты может приводить нарушение кровоснабжения ствола головного мозга.

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