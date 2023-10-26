Стало известно, когда снова подскочат рухнувшие цены на iPhone 15

Обвал цен на iPhone 15 – это временное явление, которое не продлится долго, считает техноблогер, обозреватель гаджетов Wylsacom (Валентин Петухов). Скачки стоимости связаны со спросом, к декабрю он восстановится, и стоимость айфонов вернется на прежний уровень, пояснил он в беседе с НСН.

Начальные цены на гаджет были слишком высокие, при этом сохранялся высокий спрос. Отражалась на стоимости и непростая логистика, когда одномоментно требовалось привезти в страну достаточно много новых гаджетов, считает блогер.

«Сейчас потоки нормализовались – и параллельный импорт, и «серый» рынок, цены пришли к тем, которые более справедливы, считает Wylsacom. – Такая же картина была и в том году с прошлогодней моделью. Я не думаю, что упал спрос на айфоны, просто первичный был закрыт».

В ближайшее время спрос на айфоны сохранится, а цены поднимутся, добавил специалист. По его прогнозу, в будущем на рынке будут наблюдаться проблемы с конкретными цветами, моделями и памятью гаджетов, поэтому приобретать iPhone 15 лучше в октябре – начале ноября по сниженным ценам.

В целом по стране, по словам блогера, также пользуются популярностью смартфоны моделей Realme, Honor и Huawei. «То есть средний ценовой сегмент – 20-25 тысяч рублей», – отметил он.

Напомним, накануне стало известно, что всего через месяц после появления на российском рынке цены на iPhone 15 упали на 15–28%. Эксперты объясняют это вариативностью закупочных цен на технику и приходом на российский рынок новых моделей iPhone, поставленных по схеме параллельного импорта.

Ранее сообщалось, что в Китае упали продажи iPhone 15 на фоне популярности флагманского смартфона Huawei Mate 60 Pro.