Суд в Швеции оправдал россиянина, которого обвиняли в шпионаже

Окружной суд Стокгольма в Швеции оправдал россиянина Сергея Скворцова, которого обвиняли в шпионаже в пользу РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

Как выяснили журналисты, 60-летнего Скворцова и его жену задержали в ноябре 2022 года по обвинению в незаконной разведывательной деятельности. Женщину после задержания отпустили, оставив под подозрением.

Известно, что в 1999-м супруги получили вид на жительство в Швеции, а в 2009 году — подданство страны. Следствие считало, что пермяки начали заниматься шпионажем одновременно с натурализацией.

Согласно имеющейся информации, Скворцовы были совладельцами нескольких компаний, одна из которых занималась промышленной торговлей. В шведской прокуратуре сочли, что предприятия Скворцовых использовались военной разведкой РФ, чтобы получать подсанкционные товары.

В результате рассмотрения дела суд установил, что компании Скворцовых не занимались шпионажем и сбором информации, которая могла бы представлять собой итог разведдеятельности, они всего лишь приобретали товары. Доказать обратное шведский прокурор не смог.

Ранее в Швеции по подозрению в шпионаже задерживали россиянку, работавшую на нефтеперерабатывающем заводе компании Preem в Гетеборге.