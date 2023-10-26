ВИЧ-инфицированный мужчина заразил 17-летнюю школьницу, зная о своем диагнозе

В Нижнем Тагиле мужчину подозревают в умышленном заражении несовершеннолетней ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По версии правоохранителей, ранее судимый за кражу 23-летний монтажник вступил в связь с 17-летней девушкой. При этом подозреваемый знал о своем диагнозе, но скрыл это от партнерши. В результате школьница заразилась.

В отношении монтажника возбудили уголовное дело по статье о заражении ВИЧ-инфекцией. В рамках законодательства мужчине грозит год лишения свободы.

Ранее в Москве 13-летняя девушка заразила своего партнера ВИЧ-инфекцией, при этом также скрыв свой диагноз от молодого человека. Сам юноша заявил, что девушка настаивала на близости.

Ранее косметолог Татьяна Егорова заявила, что ВИЧ-инфекцией можно заразиться во время маникюра.