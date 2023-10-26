«Осенний смузи и не только»: названы напитки, которые помогут согреться осенью

Согревающие напитки могут помочь хорошо себя чувствовать в холодную осеннюю погоду. Тремя необычными вариантами поделилась «Москва 24».

Первым напитком, который поможет согреться, является горячий шоколад с перцем чили. Для него нужно взять стручок перца чили, разрезать его и очистить, после чего нагреть в кастрюле вместе с палочкой корицы и 400 мл молока. Туда же нужно натереть 60 г горького шоколада и продолжить греть на медленном огне до растворения. Из полученного напитка нужно убрать перец и корицу, можно подсластить по вкусу.

Еще один вариант — золотое молоко. Для его приготовления в кастрюлю нужно налить 100 мл воды, добавить столовую ложку куркумы и варить на медленном огне примерно восемь минут, помешивая. В отдельной емкости нужно будет подогреть 200 мл молока, после чего все перемешать. По желанию в напиток можно добавить мед и черный молотый перец.

Последний согревающий напиток — осенний смузи. Чтобы его приготовить, нужно нарезать дольками две груши и банан и натереть на терке небольшой кусочек корня имбиря. Ингредиенты измельчаются в блендере, туда же добавляют 200 мл молока и щепотку корицы, после чего нужно взбить все до однородности.

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