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Приговоренную к 8,5 годам Марину Овсянникову лишили родительских прав

Shot: экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову лишили родительских прав на дочь

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Дмитрий Мальтера/«Газета.Ru»

Бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову лишили родительских прав на ее 12-летнюю дочь, бывший супруг журналистки намерен добиваться возвращения девочки из Европы в Россию. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, бывший муж редактора — Игорь Овсянников — развелся с ней давно, до ее выхода в эфир Первого канала с плакатом. У пары двое совместных детей — 12-летняя дочь и 18-летний сын. С последним Овсянникова не общается, он сам принял решение жить с папой. Девочка находится вместе с матерью в Европе. Последний раз их видели в Берлине.

В октябре 2022 года суд ограничил Овсянникову в родительских правах, после чего дочь должна была начать жить с отцом, а в августе экс-супруг потребовал полностью лишить ее родительских прав.

4 октября Басманный суд Москвы заочно приговорил Овсянникову к 8,5 годам колонии общего режима и лишил журналистку права администрировать сайты и страницы в соцсетях в течение четырех лет по статье о фейках о ВС РФ. Она находится в международном розыске.

На следующий день Овсянникова обжаловала решение суда. Жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде, но дата заседания пока не назначена.

Год назад суд заочно арестовал экс-редактора Первого канала по делу о фейках об армии. Недавно адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов подтвердил, что его подзащитная уехала за границу, «в одну из европейских стран».

Ранее Овсянникова сообщила, что ее отравили в Париже.

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