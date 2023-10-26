В Перово реорганизуют еще один участок бывшей промзоны «Прожектор»

В Москве по программе комплексного развития территорий (КРТ) перестроят еще один участок бывшей промзоны «Прожектор». Соответствующий проект решения опубликован на сайте правительства Москвы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что в рамках проекта предусмотрено строительство около 107 тысяч квадратных метров недвижимости.

«Объем инвестиций оценивается более чем в 13 миллиардов рублей. Реализация проекта даст городу почти тысячу новых рабочих мест», — рассказал Ефимов.

Отмечается, что территория расположена вдоль Зеленого проспекта и находится в шаговой доступности от станции метро «Перово». Реорганизовать ее смогут правообладатели, городской оператор или инвестор, которого определят по результатам торгов.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что вместо устаревшего торгово-офисного здания и автосервиса на участке в Перово появится свыше 74 тысяч квадратных метров комфортного жилья по программе реновации. Также будет построен общественно-деловой комплекс общей площадью более 32 тысяч квадратных метров.

Напомним, реализация проекта реорганизации части промзоны «Прожектор» позволит создать около 10 тысяч рабочих мест, а также комфортные условия для проживания более чем 17,6 тысячи человек.

Кроме того, на сайте правительства Москвы опубликовано решение о комплексном развитии двух участков бывшей промзоны «Прожектор» площадью более 25 гектаров. По проекту на месте устаревших складских помещений и заброшенных зданий построят свыше 411 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации и общественно-деловых объектов.