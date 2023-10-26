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Володин заявил, что дело об ограблении мальчика в Щелково на контроле у Госдумы

Володин: инцидент с ограблением мальчика в Щелково на контроле у Госдумы

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В Госдуме обратили внимание на инцидент с кражей телефона у ребенка в подмосковном Щелково. Об этом сообщает спикер ГД Вячеслав Володин в официальном Telegram-канале.

Представитель власти заявил, что ситуация находится на контроле у Госдумы. Помимо этого, Володин назвал пенсионера «примером для всех».

«Каждый понимает, как важно, чтобы человек, увидев попавшего в беду ребенка, пришел к нему на помощь, не пройдя мимо», — сообщается в публикации.

Пенсионер из Щелково привлек внимание общественности после того, как в интернете появилось видео с ним. На ролике заметно, как мужчина повалил человека, который забрал у ребенка телефон. Таким образом пожилой россиянин задержал грабителя.

За этот поступок глава Щелковского района Андрей Булгаков вручил пенсионеру сертификат, который позволяет выбрать в салоне любой автомобиль отечественного производства.

Ранее в Саратове мужчина освободился из колонии и напал на продавца магазина из-за кофе.

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