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В российском регионе случилась вспышка неизвестного заболевания

На севере Красноярского края зафиксировали вспышку неизвестного заболевания

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Shutterstock

На севере Красноярского края зафиксировали вспышку неизвестного заболевания. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным корреспондента, уже известно о 38 случаях, которые зарегистрировали в поселке Ессей. В основном у пациентов появилась красноватая сыпь. Преимущественно к врачам попадали дети.

В пресс-службе краевого Минздрава подтвердили информацию о заболевании. Там обратили внимание, что тяжелых случаев течения болезни нет и никто из пациентов не нуждался в госпитализации.

В Роспотребнадзоре отметили, что в Ессей направили санитарный рейс с врачом-инфекционистом.

До этого в Кении 106 учащихся школы Святой Терезы попали в больницу из-за загадочной болезни. Власти приняли решение частично закрыть учреждение.

Ученицы кенийской школы стали жаловаться на слабость в суставах и конечностях, у большинства девочек частично парализованы ноги, они не могут нормально передвигаться.

Ранее врач перечислила скрытые последствия герпеса.

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