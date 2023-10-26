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В Херсонской области оценили шансы на восстановление Каховской ГЭС

Сальдо уверен, что Каховскую ГЭС придется отстраивать заново

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) не подлежит восстановлению, и ее нужно будет отстраивать заново. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, плотина, машинный зал, шлюз разрушены. Так что ГЭС больше не может функционировать как гидроэнергетический промышленный объект. Сначала нужно разобрать остатки и развалины, а затем строить новую гидроэлектростанцию, отметил Сальдо.

Однако член Общественного совета Минэнерго Владимир Тетельмин сообщал, что, если отогнать противника от правого берега Днепра, Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) можно восстановить за один год.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, затопило водой.

Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Также существует версия о том, что авария произошла из-за «старых повреждений».

Ранее стала известна сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС.

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