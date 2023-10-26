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Стрельба в штате Мэн стала 565-м происшествием в США в 2023 году

Стрельба в штате Мэн признана крупнейшей по числу жертв в США в 2023 году

Массовая стрельба в американском городе Льюистон в штате Мэн унесла наибольшее число жизней людей среди всех случаев вооруженного насилия в США в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные организации Gun Violence Archive (GVA).

В сообщении напомнили, что в результате стрельбы в Льюистоне погибшими числятся 16 человек. По информации GVA, это наибольшее число жертв среди всех случаев вооруженного насилия в США с начала 2023 года.

При этом полиция не нашла в массовой стрельбе в штате Мэн признаков терроризма.

Выстрелы из автоматической винтовки прозвучали в трех местах города — баре, ресторане и магазине. Офис окружного шерифа опубликовал снимки подозреваемого в преступлении вооруженного белого мужчины, одетого в коричневую толстовку.

Правоохранители предположили, что стрельбу в американском Льюистоне могли устроить два человека. Одного из них полиции уже удалось задержать.

Ранее поклонник рэпера Lil Baby получил ранение на концерте в США.

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