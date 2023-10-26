Полиция не нашла в массовой стрельбе в штате Мэн признаков терроризма

Правоохранители американского штата Мэн не рассматривают инцидент с массовой стрельбой в городе Льюистон как теракт. Об этом сообщает телеканал NBC News.

В публикации подробности не приводятся. Известно только, что полиция продолжает расследование.

По имеющейся информации, преступник открыл огонь из автоматической винтовки по людям в трех местах города — баре, ресторане и магазине. В городской больнице журналистам заявили, что пока не могут назвать точное число пострадавших. Офис окружного шерифа опубликовал две фотографии подозреваемого в преступлении вооруженного белого мужчины, одетого в коричневую толстовку.

Позже стало известно, что его задержали сотрудники правоохранительных органов. По имеющейся информации, к расследованию преступления присоединились агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США.

Ранее сообщалось, что количество случаев стрельбы в школах США достигло максимума в 2021-2022 учебном году.