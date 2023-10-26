Стрелок в штате Мэн убил по меньшей мере 22 человека и ранил около 60

В результате стрельбы, происшедшей в небольшом американском городе Льюистон в штате Мэн, было убито по меньшей мере 22 человека, ранено от 50 до 60, сообщает телеканал Fox News.

По имеющейся информации, преступник открыл огонь из автоматической винтовки по людям в трех местах города — баре, ресторане и магазине.

В городской больнице журналистам заявили, что пока не могут назвать точное число пострадавших.

В настоящее время убийца скрылся. Офис окружного шерифа опубликовал две фотографии вооруженного белого мужчины, одетого в коричневую толстовку.

Ранее сообщалось, что во Флориде 11-летний школьник открыл стрельбу из пистолета матери по подросткам, которые украли у него пакет с чипсами.

До этого Национальный центр статистики образования сообщил, что количество случаев стрельбы в школах США достигло максимума в 2021-2022 учебном году.

Ранее в США полицейские устроили погоню cо стрельбой и вернули собаку хозяйке.