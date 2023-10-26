В России могут ограничить выдачу маткапитала на первенца возрастом матери

Депутаты Государственной думы предлагают ограничить выдачу маткапитала на первенца возрастом матери — до 25–30 лет, либо перенести акцент предоставления выплаты на второго ребенка. В то же время представители экспертного сообщества считают, что ограничивать поддержку деторождения возрастом матери неправильно, сообщает газета «Известия».

По информации издания, подходы рассмотрят при продлении программы материнского капитала в 2026 году. Как считают в правительстве РФ и Госдуме, если рождаемость в стране продолжает снижаться, следовательно, надо каким-то образом изменить существующие в стране подходы к выдаче субсидии при рождении ребенка.

Эксперты в целом критично отнеслись к идее депутатов.

Ограничение возраста матери для получения маткапитала станет ошибкой, заявил девелопер жилого кластера RDD Владимир Щекин. Средний возраст женщины при рождении первого ребенка в России, как и в других развитых странах, растет. Средний возраст молодых родителей с первенцем, которые приобретают жилье, — около 35 лет, то есть больше предлагаемой депутатами линии отсечения, указал он.

Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников согласился, что ограничения выдачи материнского капитала возрастом не нужно, поскольку многие женщины сегодня рожают после 30 лет. По его словам, программа маткапитала хорошо повлияла на рождаемость до 2015 года. После показатель стал снижаться. На это есть разные причины, в том числе ухудшение экономической ситуации.

Депутаты руководствуются тем, что материнский капитал для женщин, впервые рожающих в позднем возрасте, не стимулирует появление новых многодетных семей, отметил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. Но даже если жизненные обстоятельства вынудили женщину первый раз рожать после 30 или даже после 40 лет, это не должно становиться основанием для отсутствия финансовой поддержки.

До этого политолог Георгий Бовт заявил, что «проблемы демографии слишком серьезны, чтобы дискредитировать их идиотскими предложениями».

Ранее профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников заявил: «Россию ждет «вторичное эхо» после введения материнского капитала, возможно повышение рождаемости».